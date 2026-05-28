Нападающий Данил Аймурзин продлил контракт с «Северсталью»

Нападающий Данил Аймурзин на два года продлил контракт с «Северсталью», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В завершившемся сезоне Аймурзин отыграл 69 матчей, забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу. Всего за карьеру в КХЛ 24-летний нападающий набрал 168 (70+98) очков в 234 встречах.

Аймурзин начинал карьеру в Континентальной хоккейной лиге в 2020-м в составе «Салавата Юлаева» и является воспитанником уфимского клуба. В сезоне-2019/2020 дебютировал в команде МХЛ «Толпар», со следующего сезона также стал выступать в ВХЛ за «Торос» и провёл два матча в КХЛ. 18 мая 2023 года был обменян в «Северсталь» на вратаря Александра Самонова.

