Себастьян Ахо стал рекордсменом «Каролины» по голам в большинстве в плей-офф

28-летний нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо стал рекордсменом клуба по голам в большинстве в Кубке Стэнли. Финский форвард отличился в первом периоде четвёртого матча финала Восточной конференции с «Монреаль Канадиенс» (4:0, 3-1).

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

Этот гол стал 11-м в 101 матче для Ахо в большинстве в рамках плей-офф за «Харрикейнз» – это новый рекорд клуба. Себастьян превзошёл достижение Эрика Стаала, у которого 10 шайб в большинстве в 43 встречах. На третьей строчке располагается Род Бриндамор – восемь голов в большинстве в 72 играх плей-офф.

Ближайшим преследователем среди действующих игроков является Сет Джарвис (7).

