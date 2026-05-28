Защитник «Монреаля» — о 0:4 с «Каролиной»: дерьмовая игра. Наш худший домашний матч сезона
Защитник «Монреаль Канадиенс» Лэйн Хатсон прокомментировал поражение команды от «Каролины Харрикейнз» (0:4, 1-3) в четвёртом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли. Канадцы уступили по броскам в створ 18:43, включая 3:19 в третьем периоде.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
28 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
0 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Ахо (Элерс, Гостисбер) – 14:59 (pp)     0:2 Стаал (Миллер, Элерс) – 16:07     0:3 Стэнковен (Блейк, Гостисбер) – 17:46     0:4 Свечников (Чатфилд) – 58:06    

«Всё и так понятно. Дерьмовая игра. Думаю, это была наша худшая домашняя игра в этом сезоне», — цитирует Хатсона пресс-служба клуба.

На данный момент за весь розыгрыш Кубка Стэнли «Каролина» проиграла лишь в одном из 12 матчей — на своей площадке в первом матче текущей серии с «Монреалем». Пятая игра между командами состоится также на площадке «Харрикейнз» 30 мая.

