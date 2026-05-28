Инсайдер НХЛ назвал одного из кандидатов на пост главного тренера «Торонто»

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли заявил, что «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант с назначением Джея Вудкрофта на пост главного тренера команды. Канадский клуб на этой неделе проведёт переговоры с 49-летним специалистом.

Отмечается, что на прошлой неделе собеседование с Вудкрофтом также провёл «Лос-Анджелес Кингз». На данный момент Вудкрофт работает ассистентом в тренерском штабе Джоэла Кенневилла в «Анахайм Дакс».

По словам Серавалли, в поиске нового главного тренера «Торонто» участвуют до 20 кандидатов с различным опытом, на данном этапе переговоры проходят в формате видеоконференции.

«Торонто» уволил главного тренера Крэйга Берюбе ранее в этом месяце.