Сан-Луи оценил игру Ивана Демидова в плей-офф и отметил сильные стороны россиянина

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Мартен Сан-Луи оценил игру российского нападающего Ивана Демидова в плей-офф. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин набрал 9 (3+6) очков в 18 матчах.

«Он отлично контролирует шайбу. Его уровень самоотдачи очень высок. Демидов контролирует шайбу не только в зоне атаки, но и в обороне. Иван участвует и создаёт атаки. Он также много отбирает шайб, потому что отлично владеет клюшкой. Демидов играет эффектно, но также делает многие вещи, которые не настолько заметны», — цитирует Сан-Луи пресс-служба клуба.

Этот сезон стал для Демидова первым полноценным в НХЛ. Россиянин дебютировал в лиге под конец прошлого сезона-2024/2025.