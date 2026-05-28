Президент ЦСКА рассказал, с чем связан прогресс детской школы клуба

Президент ХК ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, благодаря чему детской школе команды удалось в завершившемся сезоне завоевать первое место в общешкольном зачёте и одержать большое количество побед в отдельных возрастах.

«Мы утвердили с начала прошлого сезона общую стратегию общества, ввели новые нормативы, связанные с тренерами. У нас стало два тренера на каждый возраст автоматически, и нагрузка на специалистов немного распределилась. Это классное для нас новшество, которое принесло результат. Компания «Роснефть» в этом плане, как и всегда, пошла нам навстречу и помогла утвердить и развить нашу стратегию детской спортивной школы. Хочу поблагодарить нашу головную компанию, Игоря Сечина, а также отметить ребят и их родителей. Вместе мы добились хороших результатов».

Также Есмантович рассказал о сроках строительства новой арены клуба: «Строительство ледового дворца приходится на непростое время для нашей страны, когда все сражаются и нацелены на СВО. Наша головная компания «Роснефть» в этом плане уделяет огромное внимание вопросу новой арены, патронирует его и развивает наш клуб. Мы строим свой стадион. Возвращение в родной дом запланировано в середине или конце 2028 года. Уверены, что вместе с поддержкой «Роснефти» мы это осуществим», – отметил президент ЦСКА.

С 2011 года «Роснефть» является владельцем хоккейного клуба ЦСКА. За это время команда трижды выиграла Кубок Гагарина.