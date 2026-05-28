Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Томас Грегуар подписал новый контракт с «Северсталью»

Защитник Томас Грегуар подписал новый контракт с «Северсталью»
Комментарии

Защитник Томас Грегуар подписал новый контракт с «Северсталью». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на один год и действует до завершения сезона-2026/2027.

В прошедшем сезоне с учётом матчей плей-офф канадский защитник провёл 65 игр и набрал 21 (4+17) очко. Показатель полезности — «+5».

Грегуар имеет опыт выступления в Американской хоккейной лиге, где он провёл 72 матча и набрал 33 очка — забросил семь шайб и отдал 26 результативных передач с показателем полезности «+9». В сезоне-2024/2025 выступал в чемпионате Швейцарии за «Клотен». В 51 матче регулярного чемпионата Грегуар набрал 25 очков — забросил восемь шайб и отдал 17 результативных передач с показателем полезности «+4».

Материалы по теме
«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
Эксклюзив
«Людям кажется забавным, что я не говорю на русском». Разговор с легионером «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android