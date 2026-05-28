Алексей Терещенко объяснил, почему считает Романа Ротенберга сильным менеджером

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко считает, что академия «Красная Машина», которая объединит две школы в Московской области, поспособствует развитию хоккея в регионе.

«Видел новость, что хоккей в Московской области будет объединён под единым началом — академией «Красная Машина». Считаю, это оправданный шаг. Регион за последнее время потерял множество команд, настало время возрождать подмосковный хоккей. Роман Ротенберг — сильный менеджер, под его руководством школа за четыре года с нуля добилась существенного прогресса. Благодаря методикам и правильной работе тренеров воспитанники прогрессируют, играют на равных с лидерами чемпионата Москвы и выигрывают медали в чемпионате Московской области. Две команды в МХЛ, одна в РХЛ, школы, где больше 1000 детей.

Шикарная инфраструктура, большое количество льда. Два льда в Мытищах, два — в Красногорске, два — в подмосковной Опалихе, два — в Балашихе, два — в комплексе «Молодёжка». Это 10 катков, наверняка есть ещё! Уверен, через некоторое время при таком количестве детей, правильной работе тренерского состава среди воспитанников «Красной Машины» появятся будущие звёзды», — сказал Терещенко «Чемпионату».