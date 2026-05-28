Владимир Крикунов: в академии «Красная Машина-Юниор» будут расти кадры для сборной

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов считает, что хоккей в Московской области за последние годы сильно сдал, специалист уверен, что создание крупнейшей академии «Красная Машина» поможет сделать качественный шаг вперёд.

«Московская область всегда славилась своими воспитанниками, которые выступали не только на клубном, но и на международном уровне за сборную страны на Олимпиадах и чемпионатах мира. К сожалению, в последнее время с хоккейной карты в Московской области пропали многие команды. Сейчас необходимо всё реанимировать, создание крупнейшей академии «Красная Машина» в этом поможет. Уверен, Роман Ротенберг, под руководством которого за несколько лет академия сделала огромный шаг вперёд, знает, как вывести областной хоккей на новый уровень. В Московской области появятся ещё две молодёжные команды, в которых будут получать игровую практику воспитанники областного хоккея, где будут расти кадры для сборной», — сказал Крикунов «Чемпионату».