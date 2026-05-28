Песков выразил надежду на скорейшее возвращение России на международные турниры по хоккею

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него есть надежда на возвращение сборной России по хоккею на международную арену в ближайшее время.

— Есть ли ощущение, что сборную России по хоккею действительно вернут на международную арену в ближайшее время?

— Ощущения нет. Но надежда есть, — цитирует Пескова «Матч ТВ».

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027. Теперь ИИХФ должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России.