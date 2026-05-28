Главный тренер ЦСКА-2009 оценил шестую подряд победу команды на первенстве России

Главный тренер ЦСКА-2009 Михаил Деев подвёл итоги работы с командой. Хоккеисты ЦСКА 2009 года рождения выиграли первенство России, пройдя весь турнир без поражений.

— Поделитесь впечатлениями от работы с командой 2009 года рождения.

— Самые лучшие эмоции. Это был очень длинный и успешный путь. Самый успешный в истории ЦСКА. Каждый из этих мальчиков для меня как родной сын. Но мы сделали хорошее дело, прошли классный путь. Эти эмоции со мной на всю жизнь.

— Шесть лет подряд именно этот состав и эти ребята становились чемпионами. В чём ваш секрет? Как вы смогли добиться этих результатов?

— Это плодотворная работа. Ребята молодцы сами, выкладывались на каждой тренировке. Я заслужил их доверие, соответственно, они слушали меня от начала до конца. Мы практически девять лет шли без поражений. Шесть лет на всероссийских соревнованиях. Поэтому, действительно, результат очень хороший. Мы им довольны. Но это результат общий. И каждого родителя, который правильно воспитывал спортивную этику в ребятах. И мой результат, и трудоспособность ребят. Поэтому это общее достижение. Незабываемая эмоция на всю жизнь, — цитирует Деева пресс-служба клуба.

Армейская команда установила уникальное историческое достижение. В своём возрасте армейцы шесть лет подряд выигрывали всероссийские соревнования — трижды Кубок Третьяка (2021, 2022, 2023) и трижды первенство России (2024, 2025, 2026).