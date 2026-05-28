«Спартак» заключил новый контракт с нападающим Дмитрием Соловьёвым

ХК «Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Дмитрием Соловьёвым. Как сообщает пресс-служба красно-белых, соглашение подписано на два года.

В минувшем сезоне 24-летний форвард дебютировал в КХЛ, проведя за «Спартак» 16 матчей и набрав 4 (1+3) очка. Также Дмитрий во второй раз подряд вышел в финал плей-офф Всероссийской хоккейной лиги, набрав 30 (12+18) очков за 47 игр в составе воскресенского «Химика» при показателе полезности «+21».

В системе «Спартака» Соловьёв выступает с 2023 года, он провёл за фарм-клуб красно-белых 169 матчей и набрал 91 (33+58) очко.

В прошедшем сезоне «Спартак» в первом раунде плей-офф уступил «Локомотиву» в пяти матчах.

