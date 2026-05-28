Сборная Беларуси допущена до участия в юниорском чемпионате мира по хоккею 2027 года

Сборная Беларуси допущена до участия в юниорском чемпионате мира по хоккею, сообщает пресс-служба федерации хоккея страны.

Сборная Беларуси U18 на юниорском чемпионате мира по хоккею 2027 года сыграет в группе со Словакией, Чехией, Канадой, Финляндией в группе B. В группу А попали юниорские сборные Швеции, Латвии, США, Дании и Норвегии.

Юниорская сборная России пропустит турнир. Чемпионат мира по хоккею среди юниорских команд пройдёт в Дулуте (США) с 22 апреля по 2 мая 2027 года.

Действующим чемпионом мира по хоккею среди юниорских команд является сборная Швеции, в финале обыгравшая национальную команду Словакии.