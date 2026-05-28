Председатель ФХРБ оценил возвращение юниорских сборных Беларуси на международную арену

Председатель Федерации хоккея Беларуси Александр Богданович высказался о допуске сборных до международных соревнований. Юниорская сборная Беларуси примет участие в чемпионате мира уже в сезоне-2026/2027. Кроме того, в программу чемпионатов мира включены женские юниорская и взрослая сборные страны.

«Воспринимаем решение Международной федерации хоккея как важный и позитивный шаг для белорусского хоккея. Возвращение юниорской мужской сборной, а также допуск обеих женских сборных на чемпионаты мира — это прежде всего признание таланта и трудолюбия наших спортсменов, а также дань огромному объёму работы, который проделала федерация и Национальный олимпийский комитет Беларуси по скорейшей реинтеграции наших команд в мировое спортивное сообщество. Юниоры — это будущее белорусского хоккея, и сегодня для них открываются двери, которые должны были оставаться для них всегда открытыми. Мы сделаем всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуть на международную арену все белорусские сборные», — приводит слова Богдановича пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.