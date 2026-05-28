«Спартак» подписал новый контракт с форвардом Никитой Буруяновым

Хоккейный клуб «Спартак» заключил новый двусторонний контракт с нападающим Никитой Буруяновым, сообщает пресс-служба красно-белых. Соглашение рассчитано на два года.

«Поздравляем Никиту с подписанием нового контракта, желаем нашему форварду много побед и результативной игры в системе «Спартака», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

В минувшем сезоне 23-летний форвард дебютировал в системе «Спартака». На счету Никиты 11 матчей в КХЛ без набранных очков при показателе полезности «+2».

Также он вышел в финал плей-офф ВХЛ, набрав 19 (7+12) очков в 44 играх за фарм-клуб красно-белых «Химик» из Воскресенска. Всего на счету Буруянова в КХЛ — 95 матчей и 18 (12+6) набранных очков.

