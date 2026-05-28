Панарин — об отпуске: пробыли пару дней в Москве и поехали в деревню. У меня там хозяйство

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал, как проводит отпуск в России.

«Мы приехали в Москву, пробыли пару дней и поехали в деревню в Новгородской области. У меня там хозяйство: куры, бараны, овцы и пчёлы. Уже идёт процесс грядок, теплиц.

Рыбалка почти каждый день. Не всегда успешная, точнее, почти всегда неуспешная. Поймали щуку: рыбаки-профессионалы говорят, что первую надо отпускать. Мы отпустили и больше не поймали. Нерабочая схема», – приводит слова Панарина Daily Faceoff.

34-летний форвард пополнил состав «Кингз» в результате обмена из «Нью-Йорк Рейнджерс» по ходу сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 52 матча за клуб из Нью-Йорка и 26 игр в составе «Лос-Анджелеса», набрав суммарно 84 (28+56) очка. В плей-офф на его счету четыре матча и 3 (2+1) очка.