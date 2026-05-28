Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» подписал новый контракт с защитником Василием Мачулиным

«Сочи» подписал новый контракт с защитником Василием Мачулиным
Комментарии

Защитник Василий Мачулин подписал новый контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист провёл 57 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при полезности «-9». Всего на его счету 178 игр в КХЛ за «Сочи» и 43 (9+34) очка.

Василий занимался в московских школах «Белые медведи» (2010-2014) и «Динамо» (2014-2019). С сезона-2019/2020 стал играть в МХЛ за МХК «Динамо» Москва, вместе с которым стал обладателем Кубка Харламова. С сезона-2021/2022 Мачулин играл в ВХЛ за «Динамо» СПб. В конце 2022 года на правах аренды перешёл в «Сочи», за который дебютировал 8 декабря в гостевом матче с «Витязем» (2:6).

Материалы по теме
Официально
«Сочи» объявил о продлении контракта с защитником Николаевым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android