«Сочи» подписал новый контракт с защитником Василием Мачулиным

Защитник Василий Мачулин подписал новый контракт с «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В минувшем сезоне 23-летний хоккеист провёл 57 матчей, в которых отметился двумя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при полезности «-9». Всего на его счету 178 игр в КХЛ за «Сочи» и 43 (9+34) очка.

Василий занимался в московских школах «Белые медведи» (2010-2014) и «Динамо» (2014-2019). С сезона-2019/2020 стал играть в МХЛ за МХК «Динамо» Москва, вместе с которым стал обладателем Кубка Харламова. С сезона-2021/2022 Мачулин играл в ВХЛ за «Динамо» СПб. В конце 2022 года на правах аренды перешёл в «Сочи», за который дебютировал 8 декабря в гостевом матче с «Витязем» (2:6).