СКА заключил трёхлетний контракт с защитником Педаном

Хоккейный клуб СКА подписал новый контракт с защитником Андреем Педаном, сообщает пресс-служба армейцев. Соглашение с 32-летним игроком рассчитано на три года и будет действовать до конца сезона-2028/2029.

Педан выступает за СКА с 2022 года. За это время защитник провёл 196 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 45 результативными передачами. Вместе с армейцами Андрей в 2023 году выиграл Кубок Континента и стал бронзовым призёром КХЛ.

Всего на счету защитника 382 игры в Континентальной хоккейной лиге и 121 (34+87) очко. Педан также выступал за казанский «Ак Барс» и московское «Динамо».

