Форвард ЦСКА Полтапов: не выиграли Кубок Гагарина, значит, плохой сезон

Нападающий ЦСКА Прохор Полтапов подвёл итоги сезона-2025/2026 для армейцев и выразил мнение, что команда была способна завоевать Кубок Гагарина.

«Могу так сказать: лучше, чем в прошлых плохих сезонах. Но хотелось бы намного большего. Поэтому есть к чему стремиться, есть куда расти. Надеюсь, этот сезон был фундаментом для следующих. И дальше мы пойдём только выше и выше.

Для себя лично не знаю, как этот сезон оценить. Не выиграли же Кубок Гагарина, значит, плохой сезон. Как его ещё оценить можно? Уверен, что этот состав ЦСКА способен бороться за Кубок. Думаю, нам просто где-то нужно было действовать попроще», — приводит слова Полтапова Legalbet.

ЦСКА в минувшем сезоне закончил своё выступление на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина, где проиграл в серии омскому «Авангарду» со счётом 1-4.