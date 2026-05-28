Журналист The Athletic: продление Малкина размывает долгосрочные перспективы «Питтсбурга»

Журналист Джош Йохе в своей статье на сайте The Athletic прокомментировал продление контракта российского нападающего Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Новое соглашение рассчитано на год.

«К началу следующего сезона Кросби будет 39 лет, Малкину – 40, Летангу – 39, Карлссону – 36. Я не говорю, что не следовало возвращать Малкина или что это плохая идея. Но как потолок «Питтсбурга» может стать выше в следующем сезоне? Сергей Мурашов может быть суперзвездой, но он всё ещё будет вратарём-новичком. И как бы хорош ни был Малкин в текущем сезоне, можем ли мы ожидать от него повторения? Кажется, это маловероятно.

Летанг в прошлом сезоне играл плохо. В большинстве матчей он был слабым звеном, несмотря на его игру в последних трёх играх плей-офф. Неужели он вдруг станет лучше в 39?

Нет ничего плохого в возвращении Малкина. Я рад, что клуб это сделал. Хоккей – это развлечение, и Малкин, независимо от того, считаете ли вы его величайшим или 101-м величайшим игроком всех времён, бесспорно, один из самых зрелищных хоккеистов в истории НХЛ.

Замечательно, что Малкин вернулся, но Дубаса пригласили в «Питтсбург» для того, чтобы радовать болельщиков не контрактами, а Кубком Стэнли. Продление Малкина не вредит этим планам, но ещё больше размывает долгосрочные перспективы», – написал Йохе.