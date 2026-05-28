«Поменьше разговаривать, побольше дела». Шарипзянов дал совет игрокам МХЛ

Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился впечатлениями от церемонии закрытия сезона МХЛ и дал совет молодым хоккеистам.

«Первый раз на таком мероприятии – интересно. Сыграл в МХЛ всего один сезон, в 16-17 лет, за «Реактор». Прям большого опыта в МХЛ у меня нет, но для меня это всё равно был важный этап в карьере, который очень сильно помог и развил. Правда, в тот год мы даже в плей-офф не попали, не лучшая команда была за годы «Реактора». Рад был вручить награду ребятам. Надеюсь, что они будут только развиваться и быстро восстанавливаться.

Современное поколение игроков – хорошее. Ребята боевые, приходят на уровень КХЛ и сразу бьются, завоёвывают своё место. Все очень быстрые, за ними приходится успевать, это просто подталкивает нас работать больше и соответствовать скоростному уровню. Спуска не даём.

Совет молодым? Я думал об этом: поменьше разговаривать, побольше дела. Бывает, заходят в КХЛ не с той ноги. Хотя возьми того же Сурина – зашёл и выиграл два Кубка Гагарина, забил два гола в решающей игре. Вот с кого [надо] брать пример: просто работать, делать своё дело и получать от этого удовольствие», – приводит слова Шарипзянова сайт МХЛ.