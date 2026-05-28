Боб Хартли оценил влияние Игоря Никитина на «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал высказывания о влиянии Игоря Никитина на команду. Ярославский клуб выиграл Кубок Гагарина по итогам сезона-2025/2026. В прошлом году «Локомотив» завоевал трофей под руководством Никитина.

– Вас смущает, что после вашей победы всё равно многие вспоминают Игоря Никитина?

– Игорь проделал фантастическую работу за четыре года в «Локомотиве». Он создал настоящую команду-победителя, команду с характером. И команду-семью. Я прекрасно понимал, что моя задача – не сломать то, что сделано моим предшественником, и осторожно добавить своё. Мне кажется, у нас это получилось. Мы сделали ещё один шаг вперёд.

Я очень рад, что поработал в этой команде с такими парнями, как Александр Радулов, Максим Шалунов, Егор Сурин, Даниил Исаев и многие другие, включая многочисленную молодёжь. Это команда с характером, которая всегда бьётся до конца и верит в победу. У нас в сезоне что-то могло не получаться, но мы старались постоянно на максимуме быть на льду и не сдаваться. И вы могли это видеть по серии с «Авангардом» в полуфинале, когда мы были на грани вылета, но использовали малейший шанс спастись и перевернули противостояние, – приводят слова Хартли «Известия».