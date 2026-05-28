Фаворит драфта НХЛ — 2026 Маккенна высказался о возможном попадании в «Торонто»

Один из фаворитов драфта НХЛ — 2026 нападающий Гэвин Маккенна высказался о том, что его может выбрать «Торонто Мэйпл Лифс». Канадскому клубу принадлежит первый общий пик.

«Это крупнейший хоккейный рынок в мире, так что было бы здорово. Для меня это была бы большая честь. Я слышал много хорошего о Торонто. Я разговаривал с некоторыми людьми, и это звучит как потрясающее место», – приводит слова Маккенны Sportskeeda.

18-летний форвард в сезоне-2025/2026 выступал за команду университета Пенсильвании в NCAA и набрал 51 (15+36) очко в 35 матчах.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Торонто» занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 78 очков.