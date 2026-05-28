Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года несколькими матчами и продлится до 20 марта 2027 года, сообщает пресс-служба КХЛ. Отметим, ранее в первый день сезона проводился только один матч за Кубок Открытия.

Команды, как и в прошлые годы, проведут по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии.

По итогам минувшего регулярного чемпионата обладателем Кубка Континента стал магнитогорский «Металлург». Кубок Гагарина во второй раз подряд завоевал ярославский «Локомотив», победив в финальной серии казанский «Ак Барс» (4-2).