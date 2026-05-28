Клубы КХЛ проголосовали за новый способ формирования пар со второго раунда Кубка Гагарина

Клубы КХЛ проголосовали за новый способ формирования пар со второго раунда Кубка Гагарина по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. Об этом сообщает пресс‑служба лиги.

«Клубам на голосование был предложен новый способ формирования пар со второго раунда – по общей таблице чемпионата с перепосевом на каждой стадии. 16 из 22 клубов проголосовали за внесение данных изменений, которые будут вынесены на голосование правления КХЛ», — говорится в заявлении.

Напомним, с сезона-2023/2024 в первом раунде плей-офф команды встречаются с клубами из своих конференций. Во втором круге серии до четырёх побед между собой проводят команды разных конференций, и формируется окончательная сетка Кубка Гагарина.

