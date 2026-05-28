«Майки у них красивые». Панарин — о причинах перехода в «Лос-Анджелес»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин рассказал о причинах перехода из «Нью-Йорк Рейнджерс» по ходу минувшего регулярного чемпионата НХЛ. 34-летний россиянин подписал контракт с «Кингз» на два года.

«Хорошая команда, крутой бренд. Мне нравится играть за команды с именем. Майки у них красивые. Были команды, на цвета которых у меня аллергия. Не рассматривал их только из-за этого. Вот такой у меня загон», – приводит слова Панарин Daily Faceoff.

Форвард пополнил состав «Кингз» в результате обмена из «Рейнджерс» по ходу сезона-2025/2026. В минувшем регулярном чемпионате он провёл 52 матча за клуб из Нью-Йорка и 26 игр в составе «Лос-Анджелеса», набрав суммарно 84 (28+56) очка. В плей-офф на его счету четыре матча и 3 (2+1) очка.