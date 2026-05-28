Гендиректор «Сибири» заявил, что Игорь Варицкий не будет работать в клубе

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что клуб вёл переговоры с бывшим генеральным менеджером «Витязя» и «Шанхайских Драконов» Игорем Варицким.

«У нас действительно был разговор с Варицким, приглашали его на должность скаута или руководителя скаутской службы. Игорь Константинович известен как неплохой хоккеист в прошлом, долгое время поработал функционером. Наверное, если бы он пришёл к нам в клуб, это было бы ещё одно мнение со стороны. Больше хотелось бы его использовать с точки зрения подбора игроков.

Не знаю, к сожалению или к счастью, на начало сезона Варицкий к нам в клуб не придёт. Соцсети поторопились», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.