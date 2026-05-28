Главная Хоккей Новости

В «Сибири» высказались о будущем Сергея Широкова в клубе

В «Сибири» высказались о будущем Сергея Широкова в клубе
Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов высказался о будущем нападающего Сергея Широкова в клубе.

«С Широковым будем ещё встречаться, продолжать разговаривать, Серёга ещё не определился, что хочет. Его полномочия, если он согласится, будут направлены на подбор игроков, их анализ: кто необходим, какие нужны усиления. Но пока никаких решений не принято», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В минувшем регулярном чемпионате 40-летний хоккеист провёл 56 матчей, в которых отметился шестью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при полезности «-5». В плей-офф на его счету две игры без набранных очков.

