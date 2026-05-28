В «Сибири» рассказали о возможном обмене защитника Тимура Ахиярова

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что имеются предварительные договорённости насчёт обмена защитника Тимура Ахиярова.

«Перед отлётом в Москву, два дня назад, появился вариант с обменом Тимура Ахиярова. На сегодняшний день я не подписывал документы. Предварительные договорённости есть», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

26-летний хоккеист провёл в минувшем регулярном чемпионате 50 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при полезности «-6». В плей-офф на его счету четыре игры без набранных очков.