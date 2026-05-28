Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Его не считают статусным трофеем». Морозов — об отказе КХЛ от Кубка Открытия

«Его не считают статусным трофеем». Морозов — об отказе КХЛ от Кубка Открытия
Комментарии

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал отказ лиги от Кубка Открытия. Ранее стало известно, что новый сезон КХЛ стартует несколькими матчами, а не одной игрой за трофей, как в прошлые годы.

«Сейчас разрабатываем новую стратегию развития, но ещё предстоит работа с клубами по ним. Из новшеств — календарь предстоящего сезона. Он стартует 5 сентября, не будет теперь Кубка Открытия, в этот день сыграют несколько матчей, календарь формируется, планируем до 10 июня представить его.

Кубок Открытия не считают статусным трофеем, многие игроки его не берут в руки, даже не фотографируются с ним. Все готовятся к Кубку Гагарина, к большому и длинному походу, поэтому подходят к началу чемпионата не в оптимальной форме», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2026/2027 стартует 5 сентября 2026 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android