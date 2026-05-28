«Его не считают статусным трофеем». Морозов — об отказе КХЛ от Кубка Открытия

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал отказ лиги от Кубка Открытия. Ранее стало известно, что новый сезон КХЛ стартует несколькими матчами, а не одной игрой за трофей, как в прошлые годы.

«Сейчас разрабатываем новую стратегию развития, но ещё предстоит работа с клубами по ним. Из новшеств — календарь предстоящего сезона. Он стартует 5 сентября, не будет теперь Кубка Открытия, в этот день сыграют несколько матчей, календарь формируется, планируем до 10 июня представить его.

Кубок Открытия не считают статусным трофеем, многие игроки его не берут в руки, даже не фотографируются с ним. Все готовятся к Кубку Гагарина, к большому и длинному походу, поэтому подходят к началу чемпионата не в оптимальной форме», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.