Финляндия – Чехия, результат матча 28 мая 2026 года, счет 4:1, ЧМ по хоккею 2026 (1/4 финала)

Сборная Финляндии победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026
Сегодня, 28 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:1. Таким образом, Финляндия вышла в полуфинал турнира.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Финляндия
Окончен
4 : 1
Чехия
1:0 Маннинен (Пульюярви) – 07:33     2:0 Лунделль (Хямеэнахо, Вааканайнен) – 14:32     3:0 Хелениус (Барков, Гранлунд) – 21:35     3:1 Гронек (Кубалик, Червенка) – 30:51 (pp)     4:1 Хямеэнахо (Маннинен) – 55:31    

На восьмой минуте нападающий сборной Финляндии Сакари Маннинен забил первый гол. На 15-й минуте форвард Антон Лунделль удвоил преимущество финнов. На 22-й минуте нападающий Конста Хелениус забросил третью шайбу финской команды. На 31-й минуте защитник Филип Гронек сократил отставание сборной Чехии. На 56-й минуте форвард Ленни Хямеэнахо вернул Финляндии былое преимущество, установив окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. В 1/2 финала финны сыграют с победителем пары Норвегия — Латвия.

Календарь чемпионата мира 2026 года
Таблица чемпионата мира 2026 года
