Сборная Финляндии победила Чехию и вышла в полуфинал чемпионата мира — 2026

Сегодня, 28 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Чехии. Победу в игре, проходившей на стадионе «Свисс Лайф-Арена», одержали финские хоккеисты со счётом 4:1. Таким образом, Финляндия вышла в полуфинал турнира.

На восьмой минуте нападающий сборной Финляндии Сакари Маннинен забил первый гол. На 15-й минуте форвард Антон Лунделль удвоил преимущество финнов. На 22-й минуте нападающий Конста Хелениус забросил третью шайбу финской команды. На 31-й минуте защитник Филип Гронек сократил отставание сборной Чехии. На 56-й минуте форвард Ленни Хямеэнахо вернул Финляндии былое преимущество, установив окончательный счёт — 4:1.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. В 1/2 финала финны сыграют с победителем пары Норвегия — Латвия.