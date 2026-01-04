Канада вышла в полуфинал ЧМ-2026, всухую обыграв сборную США

Сегодня, 28 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 4:0. Таким образом, Канада вышла в полуфинал турнира.

На 19-й минуте нападающий сборной Канады Маклин Селебрини забил первый гол. На 30-й минуте форвард Дилан Холлоуэй удвоил преимущество канадцев. На 59-й минуте нападающий Коннор Браун забросил третью шайбу канадской команды. Спустя 40 секунд канадский форвард Сидни Кросби установил окончательный счёт — 4:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. В 1/2 финала канадцы встретятся с победителем матча Швейцария — Швеция.