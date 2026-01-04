Главная Хоккей Новости

Канада – США, результат матча 28 мая 2026 года, счет 4:0, ЧМ по хоккею 2026 (1/4 финала)

Канада вышла в полуфинал ЧМ-2026, всухую обыграв сборную США
Сегодня, 28 мая, во Фрибуре (Швейцария) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и США. Победу в игре, проходившей на стадионе «БСФ-Арена», одержали канадские хоккеисты со счётом 4:0. Таким образом, Канада вышла в полуфинал турнира.

ЧМ-2026 . 1/4 финала
28 мая 2026, четверг. 17:20 МСК
Канада
Окончен
4 : 0
США
1:0 Селебрини (Шайфли, Матейчук) – 18:31 (pp)     2:0 Холлоуэй (Шайфли) – 29:48     3:0 Браун (Уайтклауд, О'Райлли) – 58:01     4:0 Кросби (Козенс) – 58:41    

На 19-й минуте нападающий сборной Канады Маклин Селебрини забил первый гол. На 30-й минуте форвард Дилан Холлоуэй удвоил преимущество канадцев. На 59-й минуте нападающий Коннор Браун забросил третью шайбу канадской команды. Спустя 40 секунд канадский форвард Сидни Кросби установил окончательный счёт — 4:0.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая. В 1/2 финала канадцы встретятся с победителем матча Швейцария — Швеция.

