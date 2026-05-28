Президент КХЛ прокомментировал изменение формата Кубка Гагарина

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался об изменении формата второго раунда Кубка Гагарина в сезоне-2026/2026.

«Изменён формат проведения плей-офф, проводили голосование, и 16 клубов из 22 поддержали нашу идею. Первый раунд будет проводиться по привычной схеме, во втором раунде все клубы будут объединены в таблицу по итогам регулярки, и первая сыграет с последней и так далее. На каждой стадии плей-офф будет перепосев.

В этом году был случай, когда в полуфинале сыграли «Локомотив» и «Авангард», Ярославль был первым в конференции, поэтому начал матчи дома. А по набранным очкам в регулярке «Авангард» «Локомотив» обходил. Теперь сможем увидеть самые разные пары, начиная со второго раунда. Могут совпасть и клубы из одной конференции, и из разных. Это нововведение даёт больше стимула командам набирать больше очков в регулярке, подниматься выше в таблице», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

