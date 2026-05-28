Морозов — о проблемных клубах КХЛ: с «Ладой» ситуация разрешилась, с «Сочи» — сложнее

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что ситуация с финансированием тольяттинской «Лады» уже разрешилась, а «Сочи», у которого аналогичные проблемы, попросил дать отсрочку.

«С «Ладой» ситуация разрешилась, мы были сразу на связи с губернаторами, со спонсорами клубов, выправили ситуацию. Сейчас получили и от региона, и от компании «Полипласт» гарантии. С «Сочи» ситуация посложнее, они попросили отсрочку, но мы на связи и видим, что работа ведётся», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее «Лада» официально объявила, что начала процесс погашения задолженности по заработным платам и будет готовиться к новому сезону КХЛ.