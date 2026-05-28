«Справедливость восторжествовала». Президент КХЛ — об отмене недопуска сборной России

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что рад решению Дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (ИИХФ) по допуску сборных России к международным соревнованиям.

«Мы рады тому, что дело сдвинулось с мёртвой точки, справедливость восторжествовала, остаётся только ждать дальнейших новостей. Беларусь уже возвращается на международную арену, ждём и новостей по России. В законе о спорте всё прописано, когда проводятся чемпионаты, за сколько дней должны отпустить игроков в национальные команды. Давайте будем ждать новых приятных новостей по возвращению на международную арену», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв заявил, что Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение Совета ИИХФ о недопуске сборных России к соревнованиям сезона-2026/2027.

