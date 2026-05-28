Морозов заявил, что СКА и «Шанхайские Драконы» в новом сезоне будут играть на одной арене

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил информацию, что санкт-петербургский СКА и «Шанхайские Драконы» будут вместе играть на «СКА Арене» в Санкт‑Петербурге.

«Готовы подтвердить, что на «СКА Арене» будут играть СКА и «Шанхайские Драконы». Такой опыт у нас уже был, когда «Спартак» и ЦСКА делили одну арену. В плане календаря мы отработаем эти все моменты. Были вопросы по концертам, но арену строили для хоккея, какие-то концерты там будут отменяться», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, сезон-2025/2026 китайский клуб провёл на «СКА Арене», а СКА играл на своём старом стадионе «Ледовый дворец».