Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Сибири» назвали имена хоккеистов, с которыми клуб может расстаться

В «Сибири» назвали имена хоккеистов, с которыми клуб может расстаться
Комментарии

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов ответил на вопрос, с какими хоккеистами новосибирский клуб может расстаться.

— С кем «Сибирь» может расстаться?
— Кривить душой не буду, такие игроки есть. Это Андреофф, Чуркин, Талалуев, Ткаченко. На этих ребят мы не рассчитываем, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что контракты нападающего Энди Андреоффа и защитника Андрея Чуркина рассчитаны до конца сезона-2026/2027.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Сибирь» заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф новосибирская команда проиграла магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/8 финала со счётом 1-4.

Материалы по теме
В «Сибири» рассказали о возможном обмене защитника Тимура Ахиярова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android