В «Сибири» назвали имена хоккеистов, с которыми клуб может расстаться

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов ответил на вопрос, с какими хоккеистами новосибирский клуб может расстаться.

— С кем «Сибирь» может расстаться?

— Кривить душой не буду, такие игроки есть. Это Андреофф, Чуркин, Талалуев, Ткаченко. На этих ребят мы не рассчитываем, — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Отметим, что контракты нападающего Энди Андреоффа и защитника Андрея Чуркина рассчитаны до конца сезона-2026/2027.

По итогам минувшего регулярного чемпионата «Сибирь» заняла восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф новосибирская команда проиграла магнитогорскому «Металлургу» в серии 1/8 финала со счётом 1-4.