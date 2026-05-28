В «Сибири» рассказали о договорённости с Мищенко, Дицем и Осиповым

Генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов заявил, что у клуба уже есть договорённости о подписании контрактов с несколькими хоккеистами.

«Договорённости о подписании контракта с Мищенко, Дицем и Осиповым есть», — передаёт слова Крутохвостова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Защитник Иван Мищенко в прошедшем сезоне выступал за «Амур», на счету игрока 66 матчей и 25 (6+19) очков. Защитник Даррен Диц в минувшем регулярном чемпионате провёл 56 игр за минское «Динамо» и набрал 23 (5+18) очка. В плей-офф на его счету восемь матчей и один гол. Защитник Максим Осипов провёл 45 игр за «Автомобилист» в прошедшей регулярке и набрал 12 (3+9) очков. В плей-офф он сыграл в шести матчах, заработав 2 (0+2) очка.

