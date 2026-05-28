ИИХФ выпустила заявление о допуске сборной Беларуси до участия в юниорском ЧМ-2027

Международная федерация хоккея (ИИХФ) сочла безопасным участие юниорских и женских сборных Беларуси в чемпионатах мира. Об этом говорится в заявлении федерации.

«Это решение было принять нелегко. Безопасность и благополучие игроков, официальных лиц, болельщиков, волонтёров и всех участников остаются нашим наивысшим приоритетом. На основе проведённых оценок и текущих консультаций с заинтересованными сторонами мы считаем, что это можно сделать безопасным, ответственным и контролируемым образом.

Мы продолжим тесно сотрудничать с национальными ассоциациями, организаторами мероприятий, экспертами по безопасности и партнёрами, чтобы обеспечить правильное проведение и принятие соответствующих мер предосторожности. Это постепенный и тщательно контролируемый процесс, дополнительные подробности будут обнародованы в установленное время. На данный момент наше внимание по-прежнему сосредоточено на обеспечении того, чтобы хоккей продолжал предоставлять безопасную, уважительную и сплочённую среду для всех участников», — сказано в сообщении ИИХФ.

Ранее стало известно, что по решению Международной федерации хоккея мужская юниорская сборная Беларуси U18 примет участие в чемпионате мира, который пройдёт в США с 22 апреля по 2 мая 2027 года. Кроме того, в программу чемпионатов мира в сезоне-2026/2027 включены женские юниорская и взрослая сборные страны.

