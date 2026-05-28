Умер четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадский хоккеист Клод Лемье умер на 61-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации бывших игроков НХЛ в социальной сети Х. Причины смерти не уточняются.

Лемье — один из девяти игроков, который выиграл Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он завоёвывал трофей с «Монреаль Канадиенс» (1986), «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000) и «Колорадо Эвеланш» (1996). В 1995 году нападающий получил приз самому ценному игроку плей-офф.

В составе сборной Канады Лемье выиграл молодёжный чемпионат мира 1985 года, стал обладателем Кубка Канады (1987) и серебряным призёром Кубка мира (1996).