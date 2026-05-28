Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Хоккей Новости

Анвар Гатиятулин из «Ак Барса» признан лучшим тренером КХЛ сезона-2025/2026

Анвар Гатиятулин из «Ак Барса» признан лучшим тренером КХЛ сезона-2025/2026
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин признан лучшим тренером сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги в телеграм-канале. В списке финалистов также значились Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

50-летний специалист возглавляет казанский клуб с 2024 года. По итогам минувшего регулярного чемпионата «Ак Барс» занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В плей-офф казанская команда дошла до финала, где проиграла в серии ярославскому «Локомотиву» со счётом 2-4.

В 1/8 финала «Ак Барс» оказался сильнее челябинского «Трактора» (4-1), на стадии четвертьфинала казанский клуб победил минское «Динамо» в серии со счётом 4-0. В серии 1/2 финала казанцы одержали победу над магнитогорским «Металлургом» (4-1).

«Сожалений нет — мы сделали большой шаг вперёд». В «Ак Барсе» подвели итоги сезона
