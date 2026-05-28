Никита Серебряков из «Авангарда» был признан лучшим вратарём сезона-2025/2026

Лучшим вратарём Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 стал Никита Серебряков из «Авангарда». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале. В списке финалистов также были Семён Вязовой из «Салавата Юлаева», Даниил Исаев из «Локомотива».

30-летний хоккеист стал лучшим вратарём сезона второй раз в карьере. Отмечается, что он также стал первым голкипером, получившим награду в составе двух команд. Ранее он добился этого в составе «Адмирала».

В минувшем регулярном чемпионате Серебряков провёл 54 матча, в которых одержал 35 побед при надёжности 2,14 и 93,1% отражённых бросков. В плей-офф на его счету 17 игр и 11 побед при надёжности 1,94 и 93,6% сейвов. Также в активе Никиты шесть матчей «на ноль» в завершившемся сезоне.