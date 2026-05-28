40-летний Сергей Широков объявил о завершении игровой карьеры

40-летний нападающий Сергей Широков объявил о завершении игровой карьеры во время получения приза имени Сергея Гимаева за верность хоккею.

В минувшем регулярном чемпионате форвард провёл 56 матчей за новосибирскую «Сибирь», где отметился шестью заброшенными шайбами и 12 результативными передачами при полезности «-5». В плей-офф на его счету две игры без набранных очков.

Всего Сергей провёл в КХЛ 937 матчей, в которых набрал 576 (251+325) очков при полезности «+93». За карьеру в лиге Широков также выступал за ЦСКА, омский «Авангард», санкт-петербургский СКА, московский «Спартак» и екатеринбургский «Автомобилист».