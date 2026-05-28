Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент «Локомотива» Яковлев стал лучшим руководителем сезона в КХЛ

Президент «Локомотива» Яковлев стал лучшим руководителем сезона в КХЛ
Комментарии

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев получил приз имени Валентина Сыча как лучший руководитель сезона-2025/2026 в КХЛ. Награду на церемонии закрытия сезона лиги Яковлеву вручил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

Для Юрия Николаевича это четвёртый приз имени Валентина Сыча и второй – в эпоху КХЛ: ранее он признавался лучшим руководителем клуба в 2002, 2003 и 2009 годах. Под руководством Яковлева «Локомотив» трижды становился чемпионом России (1997, 2002, 2003) и дважды подряд выигрывал Кубок Гагарина (2025, 2026). После победы клуба в сезоне-2025/2026 губернатор Ярославской области Михаил Евраев вышел с предложением присвоить Яковлеву звание почётного гражданина региона.

«Я лично знал Валентина Сыча, мы вместе работали. Он был масштабной личностью, ставил высокие цели и решал тяжёлые задачи. Получить приз его имени — приятно и очень почётно. Такие призы всегда являются результатом работы многих людей, невозможны без участия спонсоров и поддержки болельщиков. Это общая заслуга, спасибо всем», — сказал Яковлев.

В 2026 году оба клуба системы «Локомотива» стали чемпионами – основная команда завоевала Кубок Гагарина, а молодёжная – Кубок Харламова. Ранее ни один клуб в одном сезоне не брал два этих трофея.

Материалы по теме
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Хартли уходит из хоккея. Кто теперь должен возглавить «Локомотив»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android