Президент «Локомотива» Яковлев стал лучшим руководителем сезона в КХЛ

Президент ярославского «Локомотива» Юрий Яковлев получил приз имени Валентина Сыча как лучший руководитель сезона-2025/2026 в КХЛ. Награду на церемонии закрытия сезона лиги Яковлеву вручил заместитель министра спорта РФ Александр Никитин.

Для Юрия Николаевича это четвёртый приз имени Валентина Сыча и второй – в эпоху КХЛ: ранее он признавался лучшим руководителем клуба в 2002, 2003 и 2009 годах. Под руководством Яковлева «Локомотив» трижды становился чемпионом России (1997, 2002, 2003) и дважды подряд выигрывал Кубок Гагарина (2025, 2026). После победы клуба в сезоне-2025/2026 губернатор Ярославской области Михаил Евраев вышел с предложением присвоить Яковлеву звание почётного гражданина региона.

«Я лично знал Валентина Сыча, мы вместе работали. Он был масштабной личностью, ставил высокие цели и решал тяжёлые задачи. Получить приз его имени — приятно и очень почётно. Такие призы всегда являются результатом работы многих людей, невозможны без участия спонсоров и поддержки болельщиков. Это общая заслуга, спасибо всем», — сказал Яковлев.

В 2026 году оба клуба системы «Локомотива» стали чемпионами – основная команда завоевала Кубок Гагарина, а молодёжная – Кубок Харламова. Ранее ни один клуб в одном сезоне не брал два этих трофея.