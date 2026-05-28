Роману Канцерову вручили награду лучшему снайперу сезона КХЛ

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров на церемонии закрытия сезона КХЛ получил награду лучшему снайперу прошедшей кампании. 21-летний Канцеров забросил 36 шайб в регулярном сезоне.

Кроме того, в 63 матчах регулярки у Канцерова 28 результативных передач и 64 набранных очка в целом в 63 матчах. Это третий сезон для форварда в КХЛ: в сезоне-2024/2025 у Канцерова было 13 шайб и 25 передач (38 очков) в 47 матчах регулярного сезона. До этого Канцеров набрал 15 (8+7) очков в 53 матчах сезона-2023/2024, выиграв с «Металлургом» Кубок Гагарина.

На втором месте гонки снайперов расположился Сэм Энас из минского «Динамо», забросивший 32 шайбы в 67 матчах.