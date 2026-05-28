Защитника «Авангарда» Шарипзянова признали самым ценным игроком чемпионата КХЛ

Дамир Шарипзянов из омского «Авангарда» стал первым защитником, получившим приз самому ценному игроку регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.

На награду «Золотая клюшка» также претендовали нападающий магнитогорского «Металлурга» Владимир Ткачёв и форвард минского «Динамо» Сэм Энас.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.