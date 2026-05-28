Жаровского из «Салавата Юлаева» признали лучшим новичком сезона КХЛ

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский был признан лучшим новичком по итогам сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.

Кроме Жаровского, на этот приз претендовали форвард санкт-петербургского СКА Матвей Поляков и нападающий магнитогорского «Металлурга» Михаил Фёдоров.

В минувшем регулярном чемпионате Александр провёл 59 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Также на его счету девять игр в плей-офф и две голевые передачи. По ходу сезона 19-летний форвард «Салавата Юлаева» четыре раза признавался лучшим новичком недели и три раза лучшим новичком месяца.