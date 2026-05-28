Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жаровского из «Салавата Юлаева» признали лучшим новичком сезона КХЛ

Жаровского из «Салавата Юлаева» признали лучшим новичком сезона КХЛ
Комментарии

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Жаровский был признан лучшим новичком по итогам сезона-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ в телеграм-канале.

Кроме Жаровского, на этот приз претендовали форвард санкт-петербургского СКА Матвей Поляков и нападающий магнитогорского «Металлурга» Михаил Фёдоров.

В минувшем регулярном чемпионате Александр провёл 59 матчей, в которых отметился 16 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами. Также на его счету девять игр в плей-офф и две голевые передачи. По ходу сезона 19-летний форвард «Салавата Юлаева» четыре раза признавался лучшим новичком недели и три раза лучшим новичком месяца.

Материалы по теме
Фото
Роману Канцерову вручили награду лучшему снайперу сезона КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android