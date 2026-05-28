КХЛ представила символическую сборную сезона-2025/2026

Континентальная хоккейная лига в телеграм-канале представила символическую сборную сезона-2025/2026.

В сборную вошли вратарь Даниил Исаев («Локомотив»), защитники Дамир Шарипзянов («Авангард») и Митчелл Миллер («Ак Барс»), нападающие Александр Радулов («Локомотив»), Сэм Энас («Динамо» Минск) и Константин Окулов («Авангард»).

Напомним, 19-й сезон Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября 2026 года несколькими матчами. Игра за Кубок Открытия проводиться не будет. Регулярный чемпионат продлится до 20 марта 2026 года, команды в нём сыграют по 68 матчей. Плей-офф стартует 23 марта и продлится до 23 мая, на эту дату запланирована седьмая игра финальной серии. Три паузы: Кубок Первого канала, Новый год и пауза на Неделю звёзд хоккея.

