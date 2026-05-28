Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли Лемье покончил жизнь самоубийством — TMZ

Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли канадский хоккеист Клод Лемье покончил жизнь самоубийством, сообщает TMZ. Ранее стало известно о его смерти в возрасте 60 лет.

По информации источника, Лемье был обнаружен своим взрослым сыном около трёх часов утра в семейном мебельном магазине после того, как они забеспокоились, что он не вернулся домой. Хоккеист был найден в заднем складском помещении.

Лемье — один из девяти игроков, который выиграл Кубок Стэнли с тремя разными командами. Он завоёвывал трофей с «Монреаль Канадиенс» (1986), «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000) и «Колорадо Эвеланш» (1996). В 1995 году нападающий получил приз самому ценному игроку плей-офф.

В составе сборной Канады Лемье выиграл молодёжный чемпионат мира 1985 года, стал обладателем Кубка Канады (1987) и серебряным призёром Кубка мира (1996).