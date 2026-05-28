Комиссионер НХЛ выразил соболезнования в связи со смертью Клода Лемье

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн выразил соболезнования в связи со смертью четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье. Хоккеист ушёл из жизни в возрасте 60 лет.

«Национальная хоккейная лига скорбит в связи с кончиной Клода Лемье, четырёхкратного обладателя Кубка Стэнли и одного из величайших игроков в истории хоккея.

Лемье укрепил свою репутацию после окончания сезона и впервые выиграл Кубок в качестве новичка в 1986 году, когда забил 10 голов в плей-офф за «Монреаль Канадиенс». В 1995 году он выиграл «Конн Смайт Трофи» как лучший игрок плей-офф, забив 13 голов в 20 матчах плей-офф за «Нью-Джерси Дэвилз». Он также был неотъемлемой частью команды, выигравшей Кубок в Колорадо в 1996 году, и вернулся в Нью-Джерси в 2000 году.

В целом его команды выходили в плей-офф Кубка Стэнли 15 сезонов подряд. Он провёл 234 матча в плей-офф, заняв шестое место в истории НХЛ, а его 80 голов в плей-офф за карьеру заняли девятое место. В последние годы, будучи игровым агентом, он представлял интересы некоторых ведущих звёзд НХЛ.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования жене Клода Деборе и его четверым детям, Брендану, Клаудии, Майклу и Кристоферу», — говорится в заявлении Беттмэна, опубликованном журналистом Крисом Джонстоном в социальной сети Х.